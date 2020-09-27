إيراني يضرم النار في عيادة رفضت استقباله (فيديو)

شهدت مدينة شيراز جنوب إيران الأحد، إقدام أحد المراجعين على إضرام النار في عيادة طبية بعد رفض القائمين عليها علاجه لعدم توفر المال اللازم لديه.

وقال موقع "آزادي" المحلي، إن الرجل واجهته مشكلة بتوفير مبلغ مالي للعلاج، وراجع عيادة "كيمياء" الطبية في مدينة شيراز، حيث تشاجر مع أحد أطبائها رفض معالجته.

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها إن "المريض خرج من العيادة وأضرم النار فيها، وأنه جرى إخماد الحريق دون وقوع إصابات لتقتصر الأضرار على الماديات".

بیماری در شیراز، یک ساختمان پزشکی را به آتش کشید.به گفته

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی حکومتی درفارس: فردی که مشکل برای پرداخت هزینه ویزیت درمانی با پزشک خود دچار مشکل شده و ساختمان را به آتش کشیده است.بیمار متواری شده ،‌دراین آتش سوزی به کسی آسیبت نرسیده است pic.twitter.com/0EhJUloAo3 — garni (@garni1015) September 27, 2020

وقال مساعد نائب قائد الشرطة في مدينة شيراز العقيد كاووس محمدي، إن "شخصا يبدو أنه يعاني من مرض عقلي هرب هذا الصباح بعد أن أشعل النار في عيادة طبية في شيراز".

وأضاف: "قام الرجل الذي يبلغ من العمر 32 عاما برش مادة البنزين في العيادة وإضرام النار فيها، وجهود اعتقاله مستمرة".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية