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إيراني يضرم النار في عيادة رفضت استقباله (فيديو)

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إيراني يضرم النار في عيادة رفضت استقباله (فيديو)
Reuters
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شهدت مدينة شيراز جنوب إيران الأحد، إقدام أحد المراجعين على إضرام النار في عيادة طبية بعد رفض القائمين عليها علاجه لعدم توفر المال اللازم لديه.

وقال موقع "آزادي" المحلي، إن الرجل واجهته مشكلة بتوفير مبلغ مالي للعلاج، وراجع عيادة "كيمياء" الطبية في مدينة شيراز، حيث تشاجر مع أحد أطبائها رفض معالجته.

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها إن "المريض خرج من العيادة وأضرم النار فيها، وأنه جرى إخماد الحريق دون وقوع إصابات لتقتصر الأضرار على الماديات".

وقال مساعد نائب قائد الشرطة في مدينة شيراز العقيد كاووس محمدي، إن "شخصا يبدو أنه يعاني من مرض عقلي هرب هذا الصباح بعد أن أشعل النار في عيادة طبية في شيراز".

وأضاف: "قام الرجل الذي يبلغ من العمر 32 عاما برش مادة البنزين في العيادة وإضرام النار فيها، وجهود اعتقاله مستمرة".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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