يريفان تتهم باكو بنشر مشاهد من حرب سوريا على أنها من قره باغ

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، إن مقاطع الفيديو التي تنشرها باكو عن الصراع في قره باغ، تحتوي على مشاهد من الحرب السورية.

وقال هوفهانسيان، إن "الجانب الأذري لم ينشر ولا حتى لقطة واحدة، تظهر فيها إصابة المواقع الأرمنية والمعدات العسكرية فيها. كانت هناك عدة لقطات التي تبين أنها من الحرب السورية".

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الأذرية شريط فيديو، أكدت أنه يصور عملية تدمير مستودع أسلحة وذخيرة تابع للقوات المسلحة الأرمنية.

المصدر: نوفوستي