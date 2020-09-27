واشنطن تدين التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان وتدعو لوقف "فوري" للأعمال العدائية

دانت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد تصعيد العنف بين أرمينيا وأذربيجان، وحثت الجانبين على "وقف الأعمال العدائية فورا".

وأضافت في بيان أن مشاركة أطراف خارجية في تصعيد العنف بين البلدين سيكون "غير مفيد إطلاقا".

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذري بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".

المصدر: وكالات