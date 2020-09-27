أنقرة: أرمينيا تتلقى الرد هذه المرة في الميدان

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أرمينيا تجاوزت حدها مجددا، وهي تتلقى الرد على ذلك في الميدان هذه المرة.

وأشار الوزير التركي عبر حسابه في "تويتر" إلى اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيره الأذري إلهام علييف.

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وأكّد أوغلو أنه أجرى اتصالات مع نظيريه الأذري جيهون بيراموف، والروسي سيرغي لافروف، والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتسوية في قره باغ.

وقال: "أرمينيا التي تعتقد أنها ستستفيد من عدم التوصل إلى حل، قد تجاوزت حدها مجددا، وهذه المرة تتلقى ردها في الميدان".

كما أكد على وقوف تركيا بجانب أذربيجان في الميدان وإلى طاولة المفاوضات.

وشهد إقليم قره باغ صباح اليوم الأحد تصعيدا عسكريا جديدا، حيث قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعرضت لقصف أرمني، بينما اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أذربيجان بشن هجوم على قره باغ.

المصدر: الأناضول