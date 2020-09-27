أرمينيا تطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتخاذ "تدابير" ضد أذربيجان

توجهت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بطلب اتخاذ "تدابير مؤقتة" ضد أذربيجان على خلفية تفاقم الوضع في إقليم قره باغ.

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وجاء في بيان صدر عن ممثلية يريفان لدى المحكمة: "تقدمت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة بحق أذربيجان…".

و"التدابير المؤقتة" بموجب لوائح المحكمة، تنص على منع الطرف المدعى عليه من القيام بخطوات ممن شأنها إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بالطرف المدعي أو بمصالح المواطنين الواجب حمايتها.

واليوم الأحد، أعلنت باكو عن قيام القوات الأرمنية بقصف مواقع الجيش الأذري، فيما اتهمت يريفان باكو بشن هجوم باتجاه قره باغ وقصف بلدات فيه، بما فيها مدينة ستيباناكيرت عاصمة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها.

وأشار الطرفان إلى سقوط قتلى وجرحى بين عسكريين ومدنيين.

المصدر: تاس