زعيم إقليم قره باغ يؤكد فقدان بعض المواقع لفائدة جيش أذربيجان

قال زعيم إقليم قره باغ المتنازع عليه أرايك هاروتيونيان، اليوم الأحد، إن المنطقة فقدت بعض المواقع لصالح الجيش الأذربيجاني بعد تجدد الاشتباكات.

وأشار إلى تسجيل ضحايا بين المدنيين والعسكريين، كما أكد أن مقاتلات "إف 16" تابعة للقوات الجوية التركية شاركت بشكل مباشر في معارك اليوم بمنطقة الصراع.

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذري بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".

المصدر: وكالات