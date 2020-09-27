بومبيو إلى اليونان للدعوة لنزع التوتر في شرق المتوسط

غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد واشنطن إلى اليونان، حيث سيدعو إلى "نزع فتيل التوتر" في شرق المتوسط، وتكثيف الحوار مع تركيا.

وسيزور بومبيو الاثنين سالونيكي شمال اليونان حيث سيلتقي نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في محطة أولى بجولة أوروبية مصغرة تشمل إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا، حيث سيلتقي الثلاثاء في كريت رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ويزور القاعدة البحرية للحلف الأطلسي في خليح سودا.

المصدر: أ ف ب