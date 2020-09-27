استقالة نائب أرجنتيني بعد ظهوره في مشهد إباحي تحت قبة البرلمان

اضطر النائب في البرلمان الأرجنتيني خوان إيميليو لتقديم استقالته، بعد أن ظهر خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس وهو يقبل صدر امرأة تجلس على حجره.

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وأثار الحادث ضجة في البرلمان الأرجنتيني، خاصة وأن النائب أب لثلاثة أبناء ومنفصل عن زوجته بشكل غير رسمي.

ووفقا لوسائل الإعلام، لم يعرف النائب أنه متصل بالإنترنت، حيث قام بتقبيل ثدي امرأة وشاهدهما البرلمان الأرجنتيني بأكمله عبر الشاشة الكبيرة، حسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

بعد ذلك، أصدر البرلمان قرارا بتعليق مشاركته في الاجتماعات لمدة خمسة أيام، فيما قال في دفاعه عن نفسه إنه لم يكن يعلم أنه كان متصلا بالإنترنت في تلك اللحظات اللعينة.

المصدر: وسائل إعلام أرجنتينية