بومبيو: روسيا لن تفلح في التأثير على نتائج انتخاباتنا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن روسيا لن تستطيع التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة في الـ3 من نوفمبر المقبل.

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وفي مقابلة مع قناة WISC-TV التلفزيونية، قال بومبيو: "للجهود الروسية الرامية إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية قصة طويلة. حدث ذلك مطلع الألفية، وتكرر عام 2016، ثم خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2018. لقد أنجزنا عملا بارزا، وإني على يقين من أن إدارة (الرئيس دونالد) ترامب نجحت في حماية صوت كل ناخب في العام 2018. هذا ما سنفعله (خلال الانتخابات القادمة).. كما بعثنا رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة، وأنا على يقين أننا سننجح في إجراء انتخابات موثوق بها وآمنة، تعجز روسيا عن التأثير في نتائجها".

المصدر: تاس