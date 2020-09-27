تركيا.. 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و68 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة التركية اليوم الأحد: "تم تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، و68 حالة وفاة"

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وأضاف البيان أنه تم شفاء 1116 شخصا من كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 300 ألف حالة، والوفيات أكثر من 7 ألف حالة وفاة.

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا اليومية، الأمر الذي يثير الجدل في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف انتشار المرض.

المصدر: وكالات