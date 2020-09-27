شي: مؤشرات السعادة في إقليم شينجيانغ تسجل ارتفاعا مستمرا

نقلت وكالة "شينخوا" عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله، إن مؤشرات السعادة بين جميع الأقليات العرقية في إقليم شينجيانغ غرب البلاد تسجل ارتفاعا مستمرا.

وأضاف الرئيس الصيني، أن بلاده تخطط لمواصلة تكوين نظرة صحيحة عن الصين لدى سكان الإقليم.

وقال خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم الذي عقد يومي الجمعة والسبت لبحث قضية شينجيانغ: "مشاعر تحقيق الأفضل والسعادة والأمن بين من ينتمون لجميع القوميات في شينجيانغ في زيادة مستمرة".

المصدر: رويترز



