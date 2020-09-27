وزير الداخلية الفرنسي: بلادنا "في حرب ضد الإرهاب الإسلامي"

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن بلاده "في حرب ضد الإرهاب الإسلامي"، وذلك بعد يومين من هجوم بالسلاح الأبيض على رجل وامرأة أمام المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة.

وأعلن دارمانان خلال زيارة لمعبد يهودي في ضاحية بولون-بيانكور المحاذية لباريس بمناسبة عيد الغفران اليهودي أن زيارته هذه "لتذكير الفرنسيين بالواقع... نحن في وضع دقيق جدا، في حرب ضد الإرهاب الإسلامي، وربما قمنا بشكل جماعي بتناسي ذلك إلى حد ما".

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وأضاف: "طلبت من مديرية شرطة باريس تعزيز حماية عدد من المواقع بينها ذات رمزية"، كالمقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو.

وقال إن "اليهود بشكل خاص هم هدف للهجمات الإسلامية"، متحدثا عن "774 نقطة" من مدارس ومعابد "خاضعة للحماية" وتعبئة أكثر من 7 آلاف شرطي وعسكري الأحد بمناسبة عيد الغفران.

وذكر أنه تم إحباط "32 هجوما" في فرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأن ذلك "يساوي تقريبا هجوما كل شهر".

يأتي ذلك بعد يومين على هجوم بالسلاح الأبيض أمام مقر شارلي إيبدو في باريس، حيث أقر المتهم الرئيسي في الهجوم بأنه استهدف المجلة الساخرة لنشرها مؤخرا رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد.

المصدر: وكالات