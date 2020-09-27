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أردوغان يتهم ثلاثية مينسك للتسوية في قره باغ بالتهاون

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أردوغان يتهم ثلاثية مينسك للتسوية في قره باغ بالتهاون
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعة مينسك المعنية بتسوية النزاع الأذري الأرمني بالتهاون وعدم استهداف إيجاد أي حلول ناجعة للأزمة.

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وقال أردوغان في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الأحد عبر "تويتر": "المجتمع الدولي فشل من جديد في الرد بدرجة ضرورية وكافية على العدوان الاستفزازي من قبل أرمينيا، وتعامل مجددا بمعاييره المزدوجة".

وأضاف أن ثلاثية مينسك التي تضم روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، "تتبع منذ 30 عاما موقفا متهاونا ولا تستهدف إيجاد أي حلول".

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

وأكدت تركيا دعمها للجانب الأذربيجاني بما في ذلك عبر مواصلة تطبيق مفهوم "شعب واحد في دولتين"، متهمة أرمينيا بأنها تمثل أكبر تهديد للسلام في المنطقة.

المصدر: RT

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