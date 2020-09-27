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الجيش الأذري يعرض الاستسلام على إحدى الحاميات الأرمنية في قره باغ

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الجيش الأذري يعرض الاستسلام على إحدى الحاميات الأرمنية في قره باغ
Reuters
جندي على خط التماس في قره باغ (صورة أرشيفية)
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اقترحت القيادة العسكرية الأذرية على أفراد الحامية الأرمنية في قرية أغدر مارداكيرت الواقعة في إقليم قره باغ، إلقاء أسلحتهم والاستسلام.

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وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان لها: "من أجل تجنب التدمير الكامل للحامية العسكرية للقوات المسلحة الأرمنية المتمركزة في قرية أغدر ومنع زيادة الخسائر القتالية، عرضنا على قيادة الحامية إلقاء السلاح والاستسلام".

وأكدت القيادة العسكرية الأذرية أن الرهائن المدنيين والأسرى سيعاملون وفقا لأحكام اتفاقية جنيف والقانون الدولي، محذرة من أنه في حال رفضت الحامية الاستسلام "سيتم تحييد جميع من يحمل السلاح فيها".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش الأذري أن قواته سيطرت على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية في قره باغ، وهو ما نفته وزارة الدفاع في إقليم قره باغ الجبلي المتنازع عليه.

المصدر: وكالات

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