قوات قره باغ تعلن مقتل 16 من عناصرها بالاشتباكات مع جيش أذربيجان

أعلنت قوات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن مقتل 16 من عناصرها، اليوم الأحد، جراء الاشتباكات المسلحة مع الجانب الأذربيجاني.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، إن نائب وزير دفاع جمهورية ناغورني قره باغ، أرتور ساركيسيان، أبلغ بأن "الجانب الأرمني خسر حسب المعطيات الأولية 16 عسكريا، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين بجروح".

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

وأكدد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.

المصدر: وكالات