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الآلاف يتظاهرون ضد تنصيب لوكاشينكو في مينسك (فيديو)

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الآلاف يتظاهرون ضد تنصيب لوكاشينكو في مينسك (فيديو)
Reuters AP
مسيرة مناهضة للرئيس لوكاشينكو في مينسك
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شارك آلاف المحتجين في مسيرة بعاصمة بيلاروس مينسك، اليوم الأحد، رافعين شعارات مناهضة لتنصيب رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو.

وأفادت وكالة "تاس" بأن قافلة من عشرات الآلاف من الأشخاص امتدت لأكثر من كيلومتر واحد على طول شارع "ماشيروف"، وتتجه نحو شارع الاستقلال المركزي على الرغم من الأمطار والرياح القوية.

وتجمع المحتجون في حشود كثيفة خوفا من الاعتقال، فيما لم يظهر أثر لقوات الأمن ولم يتم إغلاق الطرق.

وأجريت في مينسك الأربعاء الماضي مراسم تنصيب لوكاشينكو لولاية رئاسية سادسة، فيما تواصل المعارضة مطالبتها برحيله.

المصدر: وكالات

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