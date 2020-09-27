الآلاف يتظاهرون ضد تنصيب لوكاشينكو في مينسك (فيديو)

شارك آلاف المحتجين في مسيرة بعاصمة بيلاروس مينسك، اليوم الأحد، رافعين شعارات مناهضة لتنصيب رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو.

وأفادت وكالة "تاس" بأن قافلة من عشرات الآلاف من الأشخاص امتدت لأكثر من كيلومتر واحد على طول شارع "ماشيروف"، وتتجه نحو شارع الاستقلال المركزي على الرغم من الأمطار والرياح القوية.

وتجمع المحتجون في حشود كثيفة خوفا من الاعتقال، فيما لم يظهر أثر لقوات الأمن ولم يتم إغلاق الطرق.

وأجريت في مينسك الأربعاء الماضي مراسم تنصيب لوكاشينكو لولاية رئاسية سادسة، فيما تواصل المعارضة مطالبتها برحيله.

#Belarus The best video that shows the scale of the rally in #Minsk and people's inauguration of #Tsikhanouskaya. Despite brutal detentions, people have gathered yet again. Day 50 and the 8th consecutive Sunday of the protests - the largest and longest ever in Belarus pic.twitter.com/T9HQ4Z4DNS — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 27, 2020

المصدر: وكالات