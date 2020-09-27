إيران تدعو باكو ويريفان لوقف القتال وبدء الحوار

دعت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، أذربيجان وأرمينيا لضبط النفس والوقف الفوري للاشتباكات الجارية حول إقليم قره باغ.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع عن كثب وبقلق الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، وتدعو الطرفين إلى التحلي بضبط النفس والوقف الفوري للقتال وبدء الحوار بين البلدين.

كما أكد المتحدث استعداد ايران لتوظيف جميع إمكانياتها لوقف إطلاق النار وبدء المحادثات بين الجانبين.

واندلعت صباح اليوم في قراه باغ اشتباكات بين الجيش الأرمني وقوات جمهورية قره باغ غير المعترف بها من جهة، والجيش الأذربيجاني، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في الجولة الجديدة من القتال.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق اليوم، بسقوط قذيفة هاون على جانب من حدود إيران تم إطلاقها خلال الاشتباكات العسكرية بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

المصدر: وكالات