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باشينيان: أذربيجان شنت عدوانا مخططا له مسبقا

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باشينيان: أذربيجان شنت عدوانا مخططا له مسبقا
Reuters ANNEGRET HILSE
رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان.
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اتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أذربيجان بشن عدوان مخطط له مسبقا في إقليم قره باغ لاستهداف "السلام والأمن في المنطقة".

وقال باشينيان، في تغريدة نشرها ظهر اليوم الأحد باللغة الإنجليزية عبر "تويتر": "تظهر التصريحات العدوانية الأخيرة للقيادة الأذربيجانية، التدريبات العسكرية واسعة النطاق مع تركيا، وكذلك رفض المراقبة من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن هذا العدوان كان مخططا له مسبقا، كان ذلك استفزازا واسعا ضد السلام والأمن في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم اتهمت أرمينيا الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على قره باغ، وأعلنت حكومة باشينيان التعبئة العامة في البلاد.

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بدورها، قالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

واندلع النزاع في قره باغ عام 1988، على خلفية إعلان الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، عن خروجه من جمهورية أذربيجان السوفيتية.

وفي العام 1991 أعلن السكان الأرمن للإقليم من طرف واحد إنشاء جمهورية قره باغ المستقلة، التي لم تعترف بها أي دولة حتى الآن.

وخسرت القوات الأذربيجانية جراء نزاع مسلح استمر من 1992 إلى 1994 السيطرة على قره باغ و7 مناطق متاخمة.

المصدر: RT + وكالات

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