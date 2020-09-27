منظمة معاهدة الأمن الجماعي: أرمينيا لم تقدم طلبا بخصوص قره باغ

قال المتحدث باسم منظمة معاهدة الأمن الجماعي فلاديمير زينيتدينوف، إن أرمينيا لم تقدم طلبا إلى المنظمة بخصوص تفاقم الوضع في قره باغ.

وأضاف المتحدث، أن المنظمة تدعو من جانبها إلى تسوية سلمية للنزاع.

وتابع زينيتدينوف: "حتى هذا الوقت، لم تتلق أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أي مناشدات من أرمينيا. نحن ندعو دائما إلى تسوية سلمية للنزاع في قره باغ. مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هي الآلية المعترف بها دوليا لحل النزاع في قره باغ".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

المصدر: تاس