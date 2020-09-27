رئيس المجلس الأوروبي يدعو أطراف النزاع في قره باغ إلى وقف النار فورا

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، إنه يجب على كافة الأطراف في قره باغ، أن توقف الأعمال العدائية على وجه السرعة، وأن تعود إلى المفاوضات.

وأضاف ميشيل، في تغريدة اليوم على صفحته في "تويتر": "يجب وقف كل الأعمال العسكرية بشكل عاجل، لمنع المزيد من التصعيد. ويجب العودة الفورية للمفاوضات، دون شروط مسبقة، لأنها السبيل الوحيد للمضي قدما".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

المصدر: تاس