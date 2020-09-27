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وزير الدفاع التركي: ندين الهجوم الأرمني وسنقف إلى جانب إخوتنا الأذربيجانيين في الدفاع عن أراضيهم

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وزير الدفاع التركي: ندين الهجوم الأرمني وسنقف إلى جانب إخوتنا الأذربيجانيين في الدفاع عن أراضيهم
Reuters Osman Orsal
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أصدر وزير الدفاع التركي تصريحات دان فيها ما أسماه الهجوم الأرمني، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان في الدفاع عن وحدة أراضيها.

واعتبر الوزير "موقف أرمينيا العدواني أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز" مطالبا بالرجوع فورا عن هذا العدوان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

المصدر: وكالات

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