باريس: على موسكو التحقيق في حادثة نافالني وإلا..

ههدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان باتخاذ "إجراءات ضد موسكو ما لم تحقق الأخيرة في قضية "تسميم" المدون المعارض أليكسي نافالني.

وأضاف الوزير، في مقابلة نشرت اليوم الأحد مع صحيفة "لو باريزيان": "نعتقد أن الوضع برمته بسيط للغاية: الحديث يدور عن محاولة اغتيال زعيم سياسي روسي معارض، تمت في روسيا باستخدام أسلحة كيميائية محظورة منتجة في روسيا الاتحادية. لذلك، نطلب بإصرار من روسيا إلقاء كل الضوء اللازم على هذه الأحداث المأساوية. وإلا فسيتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء من جانبه".

وتم نقل نافالني إلى المستشفى في أومسك في 20 أغسطس الماضي، بعد تدهور صحته على متن الطائرة.

ووفقا لنتائج الفحوصات، حدد أطباء أومسك السبب، في حدوث اضطراب في التمثيل الغذائي، والذي تسبب في حدوث تغيير حاد في نسبة السكر في الدم. ووفقا لأطباء أومسك "لم يتم العثور على سموم في دم نافالني وبوله". وفي وقت لاحق، سمحت السلطات الروسية بنقل المعارض بالطائرة إلى ألمانيا.

وأعلنت الحكومة الألمانية، نقلا عن أطباء عسكريين، أن نافالني قد تسمم بمادة من مجموعة "نوفيتشوك".

المصدر: تاس