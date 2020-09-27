سيناتور روسي يدعو أطراف النزاع في قره باغ إلى التفاوض

قال السيناتور فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إنه يجب على أطراف النزاع في قره باغ، وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأكد البرلماني الروسي، أنه لا يجوز حل أي نزاع من النزاعات، في ساحة المعركة.

وأضاف جباروف القول: "من الضروري نقل كل شيء إلى طاولة المفاوضات.. يجب وقف النار".

وأشار إلى أنه توجد مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لحل النزاع في منطقة قره باغ.

وفي صباح اليوم، اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان، الجانب الأذربيجاني بشن هجوم على قره باغ، في حين تحدثت باكو عن تعرض أراضيها على خط التماس لقصف أرمني.

وصرح متحدث باسم رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها بأن عاصمة الإقليم ستيباناكيرت تعرضت للقصف من قبل القوات الأذرية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية، إن قواتها أسقطت مروحيتين وثلاث طائرات مسيرة، ودمرت 3 دبابات تابعة لجيش أذربيجان.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بأن أرمينيا شنت قصفا مكثفا لمواقع الجيش الأذربيجاني والبلدات الواقعة قرب خط التماس، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

المصدر: نوفوستي