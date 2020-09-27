بالفيديو.. شرطة نيويورك تنقض على رواد مقهى في الهواء الطلق

فرقت شرطة نيويورك الليلة الماضية مجموعة من المحتجين وهم يستمتعون بوجبات العشاء والمشروبات بمطعم في الهواء الطلق على رصيف أحد شوارع المدينة بعد انتهاء المظاهرة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام، لحظة هجوم عشرات من ضباط الشرطة يرتدون بدلات مكافحة الشغب، على المحتجين وتوقيف عدد منهم.

وكانت الشرطة قد بثت إعلانا آليا حذرت فيه المحتشدين من تقييد حركة مرور المشاة أو المركبات، قبل الشروع في العملية.

The West Village was terrorized tonight by the NYPD. How could anyone vote to fund these animals with billions of dollars? https://t.co/Vu9vS40hu2 — Jordana Lusk for NY City Council (@JordanaLusk) September 27, 2020

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه تم توقيف "عدة أشخاص" بتهمة السلوك غير المنضبط وعرقلة الإدارة الحكومية، في حين قال أحد الشهود: "الناس كانوا يستريحون ويستمتعون بالموسيقى، عندما جاء رجال الشرطة وانقضوا عليهم. هذه هي الحياة الليلية الجديدة هنا".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية