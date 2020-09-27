وزير العدل الإسرائيلي: العرب واليهود الحرديم سبب تفشي وباء كورونا

عزا وزير العدل الإسرائيلي، آفي نيسنكورن، سبب تفشي فيروس كورونا إلى المواطنين العرب واليهود الحريديم (المتشددين) في إسرائيل.

وقال نيسنكورن في مقابلة مع "القناة 12"، مساء السبت، إن "التظاهرات ليست سبب كورونا. وسبب كورونا بدأ لدى السكان الحريديم والعرب، لكنه الآن في كل البلاد. يجب إيقافه".

وسرعان ما تراجع نيسنكورن عن تصريحاته، التي تتهم العرب والحريديم قائلا: "لم أقصد أن الوباء بدء في المجتمع الحريدي والعربي قلت إنه في الأسابيع الأخيرة كان التفشي هناك والآن في كل البلاد هذا ليس اتهام. أنا احترم كل إنسان وكل مجتمع".

وشددت إسرائيل تدابير الإغلاق للمرة الثانية بسبب تفشي فيروس كورونا، وحذر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أن البلاد على "حافة الهاوية".

وسجلت إسرائيل منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 1400 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 230 ألفا حتى الآن.

المصدر: وكالات