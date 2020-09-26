البرازيل تسجل 869 وفاة و28378 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت، أنها سجلت 869 وفاة و28378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل أكثر من 4.7 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بحصيلة الوفيات بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"