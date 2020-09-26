نتنياهو يعترف بقرارات خاطئة اتخذها في محاربة كورونا

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت بأن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في منع تفشي فيروس كورونا المستجد، كانت "خاطئة".

وقال نتنياهو في فيديو على "تويتر": "هل ارتكبت أخطاء؟ بالتأكيد، إن قرارنا بفتح قاعات الأفراح كان سريعا للغاية".

وأضاف: "ربما تسرعنا أيضا في قرار فتح النظام المدرسي بأكمله"، مشيرا إلى أن "القرارات الشعبوية في الكنيست بإلغاء القيود التي فرضناها كانت خاطئة تماما".

وأكد نتنياهو أن حكومته تعمل وفق ثلاث مراحل هي مرحلة الإغلاق، ومرحلة روتين كورونا مع سرعة الفحوصات، ومرحلة اللقاح والتطعيم.

وسجلت إسرائيل يوم السبت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في نهاية فبراير الماضي، بتشخيص 8686 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

אנחנו בשעת חירום לאומי. כולנו צריכים להתגייס יחד כדי לנצח את הקורונה. עדכון חשוב ממני אליכם: pic.twitter.com/n2eu9Cl2Xa — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 26, 2020

المصدر: وكالات