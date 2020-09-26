 
مباشر

نتنياهو يعترف بقرارات خاطئة اتخذها في محاربة كورونا

أخبار العالم

نتنياهو يعترف بقرارات خاطئة اتخذها في محاربة كورونا
Reuters DEG
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otab

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت بأن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في منع تفشي فيروس كورونا المستجد، كانت "خاطئة".

وقال نتنياهو في فيديو على "تويتر": "هل ارتكبت أخطاء؟ بالتأكيد، إن قرارنا بفتح قاعات الأفراح كان سريعا للغاية".

وأضاف: "ربما تسرعنا أيضا في قرار فتح النظام المدرسي بأكمله"، مشيرا إلى أن "القرارات الشعبوية في الكنيست بإلغاء القيود التي فرضناها كانت خاطئة تماما".

وأكد نتنياهو أن حكومته تعمل وفق ثلاث مراحل هي مرحلة الإغلاق، ومرحلة روتين كورونا مع سرعة الفحوصات، ومرحلة اللقاح والتطعيم.

وسجلت إسرائيل يوم السبت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في نهاية فبراير الماضي، بتشخيص 8686 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا