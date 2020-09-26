الصحة الإسبانية: مدريد معرضة "لخطر حقيقي" إن لم تشدد قيود العزل

حث وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا سلطات مدريد على تشديد إجراءات العزل وقيود فيروس كورونا، محذرا من أن سكان المدينة والمناطق المحيطة بها سيواجهون "خطرا حقيقيا" ما لم تشدد القيود.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي: "مدريد أمام خطر حقيقي وحان الوقت للتحرك بحزم".

وأمس الجمعة، مددت مدريد عزلا جزئيا في عشرات الأحياء التي سجلت مستويات عدوى مرتفعة، رافضة توصيات الحكومة فرض العزل الشامل.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا 12 ألفا و272 حالة أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 716 ألفا و481 حالة في أكبر حصيلة غربي أوروبا، فيما أودى الفيروس بحياة أكثر من 31 ألف شخص.

المصدر: رويترز



