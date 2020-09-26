جنرال في الاستخبارات الروسية يتحدث عن دور جهازه في بيلاروس

أكد جنرال الاستخبارات الخارجية الروسية المتقاعد يوري كوبالادزه، أن جهازه ليس منخرطا بشكل مباشر في الأحداث التي تشهدها جمهورية بيلاروس الشقيقة.

وأضاف أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، يجمع المعلومات حول أصداء الأحداث في بيلاروس بأنحاء العالم.

وتابع: "في التسعينات، تم توقيع اتفاقية بين أجهزة الاستخبارات في الجمهوريات السوفيتية السابقة، نصت على عدم التجسس وممارسة النشاط الاستخباراتي على أراضي الدول الموقعة".

وفي وقت سابق، ذكر كوبالادزه أن الهدف الرئيس لعناصر جهازه في الخارج، هو جمع المعلومات المتعلقة بأي تهديد قد يطال أمن روسيا من قريب أو بعيد.

وأضاف: "في مجال اهتمام الاستخبارات، قد تقع المسائل المتعلقة بتوسع الناتو، أو انضمام أعضاء جدد له، أي كل ما قد يطال أمن روسيا من قريب أو بعيد".

المصدر: لينتا رو