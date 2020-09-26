رئيس وزراء ماليزيا: قضيتا فلسطين ومسلمي الروهنغيا مثالان على ضرورة وجود أمم متحدة أقوى

قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت، إن قضيتي فلسطين ومسلمي الروهنغيا مثالان على ضرورة وجود أمم متحدة أقوى وأفضل.

ولفت إلى أن أحد "أكثر إخفاقات الأمم المتحدة هي الحالة السائدة في فلسطين"، مضيفا أن إرادة الغالبية العظمى للدول "لا تزال تلقى إنكارا من حفنة قليلة".

ودعا ياسين إلى منع إسرائيل من ممارسة "جميع أنشطة الاستيطان غير المشروعة"، وسحب قواتها من الأراضي المحتلة.

وشدد على ضرورة إصلاح المنظمة الأممية من أجل تمثيل أكثر إنصافا للدول، كما انتقد الاستخدام "غير الديمقراطي لحق النقض في مجلس الأمن".

المصدر: RT