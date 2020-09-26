مينسك.. الشرطة تعتقل العشرات في احتجاجات ضد لوكاشينكو

اعتقلت قوات الأمن في بيلاروس عشرات المتظاهرين اليوم السبت وسط العاصمة مينسك، وذلك في احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

ورددت مجموعة من النساء هتاف "رئيستنا هي سفيتا"، في إشارة إلى سفياتلانا تيخانوسكايا مرشحة المعارضة الخاسرة في الانتخابات الرئاسة الأخيرة، وذلك قبل أن تلقي الشرطة القبض على عدد منهن.

واجتاحت شوارع بيلاروس مظاهرات حاشدة منذ إعلان لجنة الانتخابات عن تحقيق لوكاشينكو فوزا كاسحا في الانتخابات التي أجريت في التاسع من أغسطس الماضي.



وأجريت في مينسك الأربعاء الماضي مراسم تنصيب لوكاشينكو لولاية رئاسية سادسة، فيما تواصل المعارضة مطالبتها برحيله.

المصدر: سبوتنيك