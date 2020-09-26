روحاني خلال استقباله وزير خارجية العراق: وجود أمريكا بالعراق وأفغانستان والخليج يضر بأمن المنطقة

قال الرئیس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين السبت، إن الوجود الأمريكي في العراق وأفغانستان ودول الخليج يضر بأمن المنطقة واستقرارها.

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وأكد الرئيس الإيراني أن العمل لإخراج القوات الأمريكية واجب إيران وكل دولة يتواجد فيها الأمريكيون.

وأضاف روحاني أن بلاده تعتبر تصويت البرلمان العراقي على انسحاب القوات الأمريكية من العراق خطوة إيجابية يحترمها الشعب العراقي وتدعمها إيران.

وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران لا تتدخل في الشؤون العراقية الداخلية وفي العلاقات بين الفصائل العراقية.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي، إن طهران تدعم العملية السياسية العراقية وتعتبر سيادة العراق وأمنه أمرا هاما بالنسبة لها.

وقال ظريف إن طهران ترفض أي اعتداء تتعرض له الأماكن الدبلوماسية في العراق وتؤكد ضرورة وقفها، مطالبا الحكومة العراقية بالعمل بمسؤولياتها تجاه ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني على الأرض العراقية.

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قوله، إن العراق لن يسمح أن يكون منطلقاً لأي تهديد ضد دول الجوار.

المصدر: RT