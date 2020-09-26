ترامب حول رغبته في بقائه رئيسا "12 سنة أخرى": الإعلام يقدم كل مزاح على أنه خبر جدي 

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال عما إذا كان يخطط للبقاء رئيسا بعد انقضاء ولايتيه.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "غارديان" عن ترامب تصريحات أدلى بها اليوم السبت، مخاطبا تجمعا من أنصاره في ولاية جورجيا: "هل سأكون رئيسا بعد 10 سنوات؟ فقط إذا أضفنا ولايتين إضافيتين. وهاكم خبر عاجل!"، مشيرا إلى تمسك وسائل الإعلام الأمريكية بتقديم كل مزاح يتلفظ به على أنه خبر هام.

وتابع ترامب وهو يعدد ساخرا عناوين الصحف المعارضة له: "ألم أقل لكم إنه ديكتاتور لا يريد تسليم السلطة تحت أي ظرف من الظروف، بل يخطط للعمل خلال مدتين إضافيتين!".

كما شكا ترامب من أن أجزاء من خطاباته كثيرا ما يتم حذفها من السياق، مما يشوه مغزاها، وقال: "اذكروا جيدا: المزاح ممنوع فهو ما سيتم حذفه. إنها حكاية تتكرر مرة بعد أخرى. إذا مزحت ووجهك جدي ثم بدأت أن تضحك، فهم يحذفون الضحك ويقولون: انظروا! إنه يريد وبكل جدية أن يحكم 12 سنة أخرى!".

وردد أنصاره معربين عن دعمهم لترامب: "12 سنة أخرى! 12 سنة أخرى!".

وكان ترامب أعلن سابقا أنه سيوافق على تسليم السلطة بصورة سلمية فقط إذا خسر الانتخابات الرئاسية لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، ووثقت المحكمة العليا هزيمته.

المصدر: لينتا.رو