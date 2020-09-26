مودي يتعهد بتسخير طاقة الهند في إنتاج لقاح لكورونا

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الأمم المتحدة اليوم السبت بأن تسخر بلاده طاقاتها في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا لمساعدة العالم على محاربة الفيروس.

وقال مودي في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "باعتبارنا أكبر بلد منتج للقاح في العالم، أود أن أطمئن المجتمع الدولي اليوم... ستسخر الهند طاقتها في إنتاج وتوزيع اللقاح لمساعدة كل الإنسانية في محاربة هذه الأزمة".

وأوضح مودي أن الهند تتقدم في المرحلة الثالثة من التجارب العلاجية وستساعد كل الدول في تعزيز طاقاتها التخزينية لتوزيع اللقاحات.

وكان رئيس الوزراء الهندي قال في أغسطس إن بلاده مستعدة للبدء في إنتاج واسع النطاق للقاحات فيروس كورونا بمجرد حصولها على موافقة الخبراء.

المصدر: "رويترز"