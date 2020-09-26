 
مباشر

مودي يتعهد بتسخير طاقة الهند في إنتاج لقاح لكورونا

أخبار العالم

مودي يتعهد بتسخير طاقة الهند في إنتاج لقاح لكورونا
Reuters /FW1F/Murali Anantharaman
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ot88

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الأمم المتحدة اليوم السبت بأن تسخر بلاده طاقاتها في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا لمساعدة العالم على محاربة الفيروس.

وقال مودي في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "باعتبارنا أكبر بلد منتج للقاح في العالم، أود أن أطمئن المجتمع الدولي اليوم... ستسخر الهند طاقتها في إنتاج وتوزيع اللقاح لمساعدة كل الإنسانية في محاربة هذه الأزمة".

وأوضح مودي أن الهند تتقدم في المرحلة الثالثة من التجارب العلاجية وستساعد كل الدول في تعزيز طاقاتها التخزينية لتوزيع اللقاحات.

وكان رئيس الوزراء الهندي قال في أغسطس إن بلاده مستعدة للبدء في إنتاج واسع النطاق للقاحات فيروس كورونا بمجرد حصولها على موافقة الخبراء.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا