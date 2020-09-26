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بعد مقتل شاب شيشاني في بلدة فرنسية.. السلطات تتخوف من ديجون جديدة

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بعد مقتل شاب شيشاني في بلدة فرنسية.. السلطات تتخوف من ديجون جديدة
Reuters Robert Pratta
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الشرطة اتخذت سلسلة إجراءات أمنية احترازية في بلدة إفرو شمال البلاد، تحسبا لتصعيد محتمل بعد مقتل شاب من أنباء الجالية الشيشانية جراء عراك مع مغاربة.

وأكدت إذاعة France Bleu أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة قرب حانة، حيث تلقت الشرطة تقارير من السكان عن عراك في الشارع.

وعثرت الشرطة، لدى وصولها إلى موقع الحادث على شاب مصاب بالرصاص وتم نقله إلى المستشفى فورا، لكنه فارق الحياة رغم جهود الأطباء إنقاذ حياته.

وتبين أن القتيل شاب في سن 27 عاما من أبناء الجالية الشيشانية المحلية، فيما أكد شهود عيان تورط شبان شيشانيين ومغاربة في العراك.

وقررت السلطات تكثيف التواجد الأمني في شوارع البلدة تحسبا لتكرار الاضطرابات الأمنية الحادة التي مرت بها في يونيو الماضي مدينة ديجون شرق البلاد حيث تحول الخلاف بين الجاليتين الشيشانية والمغربية إلى اشتباكات مفتوحة استمرت عدة أسابيع، ما أجبر الشرطة على إطلاق عملية أمنية لاستعادة السيطرة على الوضع.

المصدر: تاس

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