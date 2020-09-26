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"لن ننسى معاركه".. ماكرون يحيي ذكرى شيراك

أخبار العالم

Reuters BL chs
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام صورة الرئيس الراحل جاك شيراك
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أحيى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، ذكرى رحيل رئيس البلاد الأسبق جاك شيراك الذي وافته المنية في 26 سبتمبر 2019.

وكتب ماكرون: "قبل عام رحل عنا الرئيس شيراك. لن ننسى أبدا معاركه وما فعله من أجل فرنسا".

وأرفق الرئيس الفرنسي تغريدته بمقطع فيديو يظهر مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان شيراك.

المصدر: RT

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