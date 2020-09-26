"لن ننسى معاركه".. ماكرون يحيي ذكرى شيراك
Reuters BL chs
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ot84
أحيى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، ذكرى رحيل رئيس البلاد الأسبق جاك شيراك الذي وافته المنية في 26 سبتمبر 2019.
وكتب ماكرون: "قبل عام رحل عنا الرئيس شيراك. لن ننسى أبدا معاركه وما فعله من أجل فرنسا".
وأرفق الرئيس الفرنسي تغريدته بمقطع فيديو يظهر مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان شيراك.
Il y a un an, le Président Chirac nous quittait.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 26, 2020
Jamais nous n'oublierons ses combats et ce qu'il a fait pour la France.pic.twitter.com/wmwPPzKjeQ
المصدر: RT