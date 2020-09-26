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إيران: إسرائيل بترساتنها النووية تشكل أكبر خطر على أمن المنطقة

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إيران: إسرائيل بترساتنها النووية تشكل أكبر خطر على أمن المنطقة
Reuters Nazanin Tabatabaee WANA
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اعتبرت إيران أن إسرائيل تشكل أكبر خطر على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، متهمة تل أبيب بحيازة ترسانة نووية كبيرة.

وذكرت الخارجية الإيرانية في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية: "في منطقتنا لا يزال النظام الإسرائيلي الذي يملك عشرات القنابل النووية أكبر تهديد للسلام والأمن ويمنع بدعم من الولايات المتحدة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية".

وحملت الخارجية الإيرانية واشنطن المسؤولية عن عدم الوفاء بالمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أن الخطط الأمريكية لتوسيع ترسانتها النووية "جعلت العالم أقرب من سباق تسلح جديد".

وتابعت: "يجب على الدول المسؤولة دعم عالم خال من السلاح النووي".

المصدر: RT

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