أردوغان.. نجحنا في "المسيّرات" وسنبدع في "السيّارات"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن بلاده ستحقق النجاح في مجال السيارات والسيارات الطائرة على غرار نجاحاتها في صناعة الطائرات المسيرة.

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وأوضح أردوغان، خلال كلمة له بمهرجان تكنوفيست 2020 لتكنولوجيا الطيران والفضاء بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، أن "تكنوفيست مكان ستوضع فيه أسس ابتكارات من شأنها إحداث نقلة نوعية في كافة المجالات بدءا من الذكاء الصناعي حتى الأمن السيبراني".

وأضاف: "تركيا تبوأت مكانة بين الدول القليلة في العالم على صعيد الطائرات المسيرة، ونؤمن بأننا سنحقق النجاح ذاته في مجال السيارات والسيارات الطائرة".

المصدر: الأناضول