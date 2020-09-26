"لسنا صرافا آليا بالنسبة لأوكرانيا".. عبارة حذفت من مقالة بوريل

أعلنت صحيفة "الحقيقة الأوروبية" الأوكرانية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي حذف عبارة من مقالة رئيس دبلوماسيته، جوزيب بوريل، قال فيها إن الاتحاد ليس "صرافا آليا" بالنسبة لكييف.

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وذكرت الصحيفة أن ممثلية الاتحاد الأوروبي في كييف أكدت لها إضفاء تعديل على نص المقالة المنشورة على موقع هيئة السياسة الخارجية للاتحاد، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن العبارة التالية: "كما قلت سابقا للرئيس (الأوكراني)، ليس الاتحاد الأوروبي منظمة خيرية أو صرافا آليا".

وكتب بوريل كلماته هذه بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات في أوكرانيا، كما أنه وصف تغيير تشكيلة الحكومة الأوكرانية، وعزل أنصار الإصلاحات عن مناصبهم الوزارية، في مارس الماضي، بأنه "رسالة خطيرة" في مجال مكافحة الفساد في البلاد.

مع ذلك، فقد أعرب بوريل، الذي قام، في 22 سبتمبر، بأول زيارة له إلى أوكرانيا منذ توليه إدارة السياسة الخارجية للكتلة الأوروبية، عن أمله بأن ينفذ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تعهداته الخاصة بإجراء الإصلاحات والتغييرات".

المصدر: تاس