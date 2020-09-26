رئيس الوزراء الأوكراني: لا تهديد لحياة الناجي في كارثة "آن-26"

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن لا شيء يهدد حياة طالب الكلية العسكرية الذي نجا من كارثة تحطم طائرة النقل "آن-26" التابعة للجيش، قرب مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

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وقال شميغال أثناء اجتماع طارئ لأعضاء الحكومة، اليوم السبت: "لقد كان هناك 27 شخصا على متن طائرة آن-26، وتم العثور على جثث 25 ضحية، وكان شخصان آخران على قيد الحياة لحظة الكارثة، وتوفي عسكري واحد صباح اليوم في المستشفى متأثرا بجراحه وحروقه، أما الشخص الوحيد الذي نجا، فيقول الأطباء إن لا شيء يهدد حياته على الرغم من أن إصاباته بليغة".

المصدر: نوفوستي