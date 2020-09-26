حملة عزل لمسؤولين في أوكرانيا بعد تحطم طائرة "آن-26"

وجه رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، بعزل جميع الأشخاص المسؤولين عن تنظيم تحليقات تدريبية في البلاد حتى انتهاء التحقيق في حادث تحطم طائرة "آن-26" قرب مدينة خاركوف.

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وأثناء اجتماع طارئ لأعضاء الحكومة، اليوم السبت، أشار رئيس الوزراء إلى أنه، بموجب توجيهات رئيس الدولة، تم فرض الحظر في أوكرانيا على تحليقات طائرات "آن-26" ومثيلاتها إلى حين إيضاح أسباب تحطم الطائرة.

كما وجه رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المعنية بالتحقيق بتقديم تقرير حول نتائج عملها حتى 25 أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت سلطات مقاطعة خاركوف بشرق أوكرانيا الحداد على ضحايا تحطم طائرة النقل العسكرية، الذي أسفر عن مصرع 26 شخصا كانوا على متنها ونجاة شخص واحد، يوم الجمعة.

المصدر: تاس