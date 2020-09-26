"ألحقوا بنا خسائر تفوق 150 مليار دولار".. روحاني يرد على منتقديه ويحدد مصدر مشكلات إيران

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن العقوبات الأمريكية ألحقت بإيران خسائر تتجاوز 150 مليار دولار، مؤكدا أنه لولا هذه العقوبات لتمتع الإيرانيون بحياة أفضل.

وقال روحاني خلال اجتماع في طهران اليوم السبت إن "الصهيونية والمتشددين في أمريكا ودولا رجعية في المنطقة هي مصدر المشكلات في إيران".

وأضاف: "أمريكا تفرض عقوبات غير إنسانية وإرهابية على إيران وتمنعها من الحصول على الدواء والمواد الغذائية"، وتابع: " لم نر في البيت الأبيض رجالا بهذه الوحشية في أي وقت مضى".

واعتبر روحاني أنه "لولا العقوبات الأمريكية لتمكن الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل، ولكانت السلع أقل ثمنا ولكان سعر الدولار منطقيا"، وقال مخاطبا منتقديه: "إذا أراد الشعب أن يوجه اللعنة لأحد بسبب المشكلات الاقتصادية التي نعيشها فعليه أن يوجهها إلى البيت الأبيض".

وأضاف روحاني أن "على البعض أن يبتعدوا عن تضليل المواطنين وإعطائهم معلومات خاطئة من أجل مصالح حزبية"، مشددا على أن "منطلق كل الجرائم والضغوط على الشعب الإيراني هو واشنطن".

وعبر الرئيس الإيراني عن ثقته بأن إيران ستكسر الحصار الذي فرض عليها وستتجاوز هذه المرحلة، وأن "أمريكا ستجثو على ركبتيها أمام إيران في نهاية المطاف"، مبينا أنه "في السابق لم تكن تقف إلى جانب إيران سوى دولتين أو ثلاث، بينما الآن لا تقف إلى جانب أمريكا سوى دولتين أو ثلاث".

المصدر: RT + وكالات إيرانية