غيراسيموف: روسيا دعت الناتو لحضور تدريباتها والغرب لا يعاملنا بالمثل

قال فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إن روسيا أخطرت الناتو مسبقا بمناورات "القوقاز-2020"، ودعت الملحقين العسكريين الغربيين إلى حضورها.

وأضاف غيراسيموف، في حديث لقناة RT، أن الدول الغربية لم تدع أبدا الجانب الروسي إلى حضور تدريباتها العسكرية.

وتابع الجنرال القول: "لا نرى نفس الأمر، من جانب الولايات المتحدة وشركائها في الناتو. لم نتلق أية دعوات لحضور مناوراتهم".

وأشار غيراسيموف، إلى أن وزارة الدفاع الروسية تتبع سياسة منفتحة للغاية في مجال التدريبات العسكرية. وتم الإعلان عن تدريبات "القوقاز-2020"، في ديسمبر من العام الماضي. وقبل عشرة أيام من بدء التدريبات، أجرى نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، موجزا إعلاميا للملحقين العسكريين من الدول الأجنبية، وخلاله تم إبلاغهم بأهداف ومهام وقوام القوات المشاركة، وعن مسار التدريبات.

وقال: "لقد أبلغنا بذلك، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأبلغنا الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى".

وأضاف غيراسيموف: "ونحن ندعو الدول التي ترغب في التعاون معنا لحضور المناورات. ونعتبر ذلك مفيدا للغاية".

وأشار الجنرال، إلى أن الصين، تشارك بشكل دوري في المناورات العسكرية التي تجريها روسيا، في شرق البلاد وفي وسطها والآن في الجنوب.

المصدر: نوفوستي