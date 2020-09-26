الصين تفند تقريرا بحثيا عن تدميرها آلاف المساجد

فندت بكين تقريرا بحثيا أستراليا ذكر أنها دمرت آلاف المساجد في شينجيانغ غربي البلاد، مؤكدة أن عدد المساجد بالنسبة لعدد الأفراد في المنطقة "أكبر منه في كثير من الدول الإسلامية".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين التقرير خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة بأنه "لا يعدو عن كونه شائعات مغرضة".

وأضاف أن معهد السياسة الأستراتيجية الأسترالي الذي نشر التقرير تلقى أموالا من الخارج "لدعم اختلاق أكاذيب ضد الصين".

وقال: "ننظر إلى الأرقام، فهناك أكثر من 24 ألف مسجد في شينجيانغ، وهو أكثر من عشرة أمثال الموجودة في الولايات المتحدة.. هذا يعني أن هناك مسجدا لكل 530 مسلما في شينجيانغ، وهو عدد مساجد بالنسبة لعدد الأفراد يزيد بكثير عن دول إسلامية كثيرة".

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وكان معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي نشر تقريرا الخميس قدر أن نحو 16 ألف مسجد دمرت أو لحقت بها أضرار في شينجيانغ بسبب سياسات الحكومة، معظمها منذ عام 2017.

وتم وضع هذه التقديرات باستخدام صور بالأقمار الصناعية واستندت إلى عينة من 900 موقع ديني قبل عام 2017 ومن بينها مساجد وأضرحة وأماكن مقدسة.

وتواجه الصين تدقيقا بسبب طريقة معاملتها لمسلمي الأويغور، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى تقارير موثوق بها تقول إنه تم إجبار مليون مسلم محتجزين في معسكرات على العمل.

وتنفي الصين إساءة معاملة الأويغور، وتقول إن هذه المعسكرات هي مراكز تدريب مهني ضرورية لمعالجة التطرف.

المصدر: "رويترز"