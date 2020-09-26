بايدن يهاجم ترامب على خلفية الأوضاع في بيلاروس
انتقد المرشح الرئاسي الأمريكي من الحزب الديمقراطي جوزيف بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب، لرفضه إبداء موقفه من الوضع في بيلاروس، حيث تجري احتجاجات منذ أكثر من شهر.
وقال بايدن: "مع ذلك، يرفض الرئيس ترامب التحدث علانية عن معارضته لتصرفات (الرئيس ألكسندر) لوكاشينكو، أو تقديم دعمه الشخصي لأنصار الديمقراطية".
ووصف بايدن، الرئيس البيلاروسي بـ"الديكتاتور"، وقال: "هذا الرئيس يختبئ خائفا من مواطنيه، ويرفض قبول إرادة الشعب- أنها علامة ضعف، وهو مستبد غير شرعي، وليس زعيما قويا".
وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الماضي وأفضت إلى فوز الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، حوالي 10% من الأصوات.
المصدر: تاس