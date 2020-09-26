آبي يكشف سبب عدم إبرام معاهدة سلام مع روسيا

قال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، في مقابلة مع صحيفة "نيكي" إن بلاده كانت على وشك إبرام معاهدة سلام مع روسيا في خريف 2018، لكن تصاعد المواجهة بين واشنطن وموسكو حال دون ذلك.

ووفقا له، كانت المشاكل في العلاقات الروسية – الأمريكية، من العوامل التي أعاقت تحقيق الاتفاق. وأضاف رئيس الوزراء الياباني السابق، أن الأزمة تفاقمت، على وجه الخصوص، بعد انضمام القرم إلى روسيا.

وتابع آبي القول: "كان هناك شعور بأننا نقترب من مفاوضات، كان مضمونها يهدف إلى إبرام المعاهدة".

وشدد آبي، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يعتزم بدون تأخير التوصل إلى حل للقضية خلال زيارته لليابان في ديسمبر 2016. ونوه بأن الطرفين اقتربا جدا من إبرام الاتفاق، في الاجتماع بينهما في سنغافورة في نوفمبر 2018.

وغادر آبي، منصب رئيس الوزراء الياباني، في 16 سبتمبر بسبب تدهور حالته الصحية، بعد أن ترأس مجلس وزراء اليابان على مدى 3188 يوما - أطول من أي سلف له في تاريخ ما بعد الحرب في اليابان.

المصدر: نوفوستي