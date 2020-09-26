بايدن يهدد روسيا "إذا تدخلت في الانتخابات الأمريكية"

توعد جوزيف بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، روسيا "بعواقب على تدخلها في الشؤون الداخلية لأمريكا".

وقال بايدن، في تصريح لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية: "أنا أتعهد من جانبي، بأنه ستكون هناك عواقب. ستكون هناك عواقب للتدخل في شؤوننا السيادية".

في وقت سابق، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، إن روسيا تحاول التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، لكنها لا تمس البنية التحتية.

وخلال ذلك، لم يقدم راي، أي دليل على وجود محاولات روسية للتأثير على الانتخابات الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، تشتبه الاستخبارات الأمريكية، في رغبة روسيا والصين وإيران، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية في 2020.

من جانبها، تنفي السلطات الروسية، بشكل قاطع تماما، أي محاولة من جانبها للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي