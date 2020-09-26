وزير بريطاني: شرطة ألمانيا بترت يدي مجرم وأرسلتهما إلى لندن

استحضر وزير الشرطة بوزارة الداخلية البريطانية كيت مالتوس حادثا ثقيل الظل يعود لخمسينات القرن الماضي في معرض محاججته لقانون تنظيم الطب الشرعي أمام البرلمان.

وقال مالتوس إن الشرطة الألمانية بترت يدي مجرم كانت تلاحقه الشرطة البريطانية وأرسلتهما إلى لندن لرفع "بصمات الأصابع".

وأوضح الوزير، أن الحادث وقع في "الأيام الأولى لعمليات الاستعانة برفع البصمات"، لكنه أكد أن الأيدي لا تزال مخزنة في جرة من الفورمالديهايد في ما يعرف بمتحف الجريمة في لندن.

وتطرق الوزير إلى القصة المروعة أثناء مناقشة أعضاء البرلمان قانون تنظيم علوم الطب الشرعي ومشروع قانون استراتيجية القياسات الحيوية، وفق صحيفة "ميرور".

ويسعى التشريع المقترح إلى تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة على مختبرات العلوم الجنائية.



وروى الوزير مالتوس القصة التي اعتبرها طريفة ردا على بيان ألقته النائبة العمالية روبا حق.



المصدر: ميرور