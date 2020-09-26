رئيس الوزراء الياباني الجديد يريد مهاتفة بوتين قبل نهاية سبتمبر

قالت قناة NHK التلفزيونية اليابانية، إن رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوغا، يرغب بإجراء محادثات هاتفية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 سبتمبر.

وذكرت القناة، أن الأمين العام للحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، تحدث عن ذلك يوم أمس، دون أن يحدد موعدا، وفقط ذكر أنه يتم التنسيق بشأن الموضوع بين قادة اليابان وروسيا.

وأضافت القناة، أنه من المتوقع أن يؤكد سوغا، خلال المحادثات الهاتفية، عزم اليابان على الالتزام بمسار سلفه شينزو آبي وتطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا، فضلا عن مواصلة المفاوضات بشأن معاهدة سلام بين الدولتين.

وفي محادثة هاتفية جرت مؤخرا بين بوتين وآبي، خلال وجود الأخير في منصب رئيس الحكومة اليابانية، تم تأكيد نوايا البلدين مواصلة التعاون حول مختلف القضايا.

تولى سوغا منصب رئيس الوزراء الياباني في 16 سبتمبر. منذ ذلك الحين، أجرى محادثات هاتفية مع قادة الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والصين.

المصدر: نوفوستي