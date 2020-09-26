بعد بث مسلسل "مغرض".. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الطاجيكي

استدعت الخارجية الإيرانية مساء أمس الجمعة، سفير طاجيكستان في طهران، عقب نشر "تهم كاذبة ومنحازة" ضد إيران في مسلسل بثه التلفزيون الرسمي لهذا البلد.

وعبر المدير العام لدائرة آسيا الوسطى في الخارجية الإيرانية عن إدانته الشديدة للتهم "الكاذبة والمغرضة" ضد الجمهورية الإسلامية التي أطلقها التلفزيون في مسلسل يزعم أنه "وثائقي"، وأعرب عن احتجاج طهران الشديد على هذه التهم التي وصفها بأنها لا أساس لها، والسلوك "غير المسؤول" للتلفزيون الطاجيكي الحكومي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلع إلى علاقات ودية وأخوية وقائمة على الاحترام المتبادل مع طاجيكستان،

وحذرت طهران من أن استمرار مثل هذا السلوك من قبل دوشنبه يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الودية بين البلدين، مضيفة أن على الحكومة الطاجيكية الانتباه إلى عواقب تصرفات من هذا القبيل، وأن إيران تتوقع منها أن تقوم بتصحيح نهجها، خاصة في وقف الدعاية الكاذبة عبر تلفزيونها الرسمي.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء سفير طاجيكستان إلى وزارة الخارجية هذا الأسبوع فيما يتعلق بهذه القضية، والإعراب عن احتجاج إيران الشديد بهذا الشأن.

المصدر: إرنا